Bologna: ultimo assalto per l'attaccante

L’immobilismo su questo mercato invernale inizia a preoccupare l’ambiente rossoblù. Anche Sinisa Mihajlovic, durante la consueta conferenza stampa pre match si è lasciato andare più o meno ironicamente ad un’amara considerazione su Mandzukic. “Non è venuto non perchè non piace a me, anzi, ma perchè ha un ingaggio troppo alto”.

Questa la dura verità in merito al fatto che il Bologna non abbia approfondito i dialoghi con l’entourage del giocatore poi accasatosi al Milan e prossimo avversario dei felsinei. Ma tra Mandzukic e il nulla ci passa di mezzo una quantità di giocatori, situazioni, idee che forse ai dirigenti rossoblù non hanno mai convinto fino in fondo. Se da una parte ci può stare, dall’altra, Mihajlovic non pare proprio contento del fatto che non arrivi nessuno in attacco, visto che una delle sue richieste era proprio quella di poter contare su nuova linfa nella zona avanzata.

Palacio è sempre un grande per impegno e tenacia, ma inizia ad avere i suoi anni; Sansone ha avuto qualche problema fisico e non trova la via del gol da parecchio tempo, Barrow sembra aver avuto una pericolosa involuzione, Santander (non troppo amato tecnicamente dal mister) è fermo ai box da mesi e rientrerà solo a Marzo…rimangono Orsolini e Soriano che stanno cercando di tenere su l’attacco rossoblù con i loro gol e invenzioni. Troppo poco davvero, senza riferirsi alla buona volontà dei due giocatori in odore di azzurro, ma alla società che non accontenta il proprio allenatore.

Sfumato Sanabria, andato al Torino, perchè il Betis chiedeva 7 milioni, perso Arnautovic perchè i cinesi non pare lo liberassero a zero euro, non convince Inglese per lo stato fisico dopo gli infortuni avuti, Lammers è gradito ma non in prestito secco, Zaza, Świderski, Pinamonti, Cutrone tutti nomi forse nemmeno cercati con volontà.

E allora ecco che l’ultimo nome finito sul taccuino di Sabatini è quello di Nsame dello Young Boys, votato come miglior giocatore del campionato svizzero, ma anche per lui, servirebbero almeno 7 milioni di euro e il tempo per chiudere la trattativa inizia a stringere.

Se nemmeno lui arriverà alla corte di Mihajlovic, allora c’è da prendere in seria considerazione un parziale allontanamento del chairman Saputo, che a Bologna non si vede da più di un anno, dalle faccende rossoblù. L’attaccante per Mihajlovic arriverà…forse a giugno sempore che tra i quattro dirigenti (Bigon, Sabatini, Di vaio e Fenucci) regni ancora equilibrio e comunione di intenti…

OMNISPORT | 29-01-2021 16:01