Bolzano capitale mondiale dei tuffi. Da venerdì 6 luglio a domenica 8 luglio al Lido si terrà il 24esimo FINA Diving Grand Prix 2018, che vedrà in gara i migliori interpreti della disciplina. Questa mattina si è tenuta presso l’Azienda di Soggiorno la prima delle due conferenze stampa di presentazione, che ha visto la partecipazione di Ardelio Michielli, presidente del Comitato organizzatore e presidente dell'ASD Bolzano Nuoto, Giorgio Cagnotto, responsabile tecnico della nazionale tuffi, Massimo Cima, responsabile Tuffi Bolzano Nuoto e vice responsabile del Comitato organizzatore, Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di Soggiorno di Bolzano, Stephan Konder, direttore marketing della Cassa di Risparmio di Bolzano e consigliere comunale.



L’intensa e spettacolare rassegna internazionale scatterà venerdì 6 luglio quando alle 10 inizierà la fase preliminare del trampolino da 3 metri maschile e la piattaforma 10 metri femminile. Alle 14, invece, spazio alla cerimonia inaugurale. Mezz'ora dopo sono in programma le semifinali. Alle 18 invece ci saranno le finali sincro: 10 metri maschile e 3 metri femminile. Sabato mattina gli uomini saranno impegnati dalla piattaforma (10 metri) e le donne dal trampolino (3 metri). Alle 10 ci sarà la fase preliminare, mentre alle 14.30 si terranno le semifinali. Alle 18 si disputeranno le finali individuali dai 3 metri maschile e dai 10 metri femminile . Domenica il gran finale: dalle 11 in palio l’oro dalla piattaforma 10 metri sincro femminile, sincro maschile dal trampolino 3 metri e sincro mix dalla piattaforma 10 metri. Alle 18 si chiuderà con le finalissime trampolino 3 metri femminile, piattaforma 10 metri maschile e mix sincro dai 3 metri.

I partecipanti saranno 158 e arriveranno da 21 nazioni diverse. Italia e Stati Uniti sono i due gruppi numerosi, con la comitiva formata da 19 rappresentanti, seguite da Germania con 17 e Cina con 16. Bolzano diventerà dunque città dei tuffi, ma anche città della bicicletta. Per l'occasione, il comitato organizzatore ha voluto abbinare i due importanti elementi di attività sportiva offrendo a tutti gli atleti l'opportunità di muoversi per Bolzano con la bicicletta. Avranno così la possibilità di scoprire ogni angolo della città attraverso le piste ciclabili. Inoltre, durante la manifestazione saranno consegnate ad atlete e atleti delle borracce che saranno riempite con l'acqua dell'acquedotto bolzanino.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 12:10