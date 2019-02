Boniek: Grazie a Piatek oggi Crudeli è star in Polonia

Le sue celebri esultanze a ogni gol del Milan sono da anni un cult sul web: Tiziano Crudeli è da tempo un personaggio televisivo per la passione con cui commenta a 7Gold le partite dei rossoneri ma da quando è arrivato Piatekla sua popolarità è cresciuta enormemente ed ha addirittura varcato i confini. Anche ieri Crudeli ha festeggiato il successo della sua squadra del cuore e la strepitosa doppietta del polacco a modo suo: “Sempre lui, sempre lui, PIO PIO PIO”, un soprannome che sta prendendo il sopravvento rispetto a quello classico del “pistolero”.

PAZZA GIOIA – La pazza gioia di Crudeli, con le sue smorfie e le sue urla, sta diventando la piacevole colonna sonora dei tifosi polacchi, che spesso seguono il loro idolo Piatek proprio attraverso i commenti del giornalista-tifoso di 7Gold. Lo ha rivelato Zibì Boniek sui social, scrivendo sul suo profilo twitter prima: “In Polonia temono che Crudeli ha attacco cardiaco” e poi, dopo aver letto i tanti commenti dei follower suoi connazionali che inneggiavano a Pio, Pio, Pio, ecco la sentenza: “Crudeli sta diventando THE BIG STAR in Polonia”.

IN TUTTE LE LINGUE – Un utente ricorda tra l’altro un parere detto in tempi non sospetti e scrive nei commenti: “”In giro non si trovano attaccanti che garantiscono un contributo in zona gol più alto rispetto al miglior Higuain; dovendo scegliere, Piatek non mi dispiacerebbe.” Crudeli capisce il calcio 🙂 “. E mentre fioccano tweet in inglese e polacco (Pio Pio Pio Piątek !!! This Man is a monster!!! ” o ” Oszalał na punkcie Pio, Pio, Pio… :)))” l’ex Bello di notte ammette: “Prima volta da tanto tempo mi sono commosso”.

SPORTEVAI | 17-02-2019 13:14