Esultanza Crudeli ai gol di Piatek diventa virale

Le sue esultanze ai gol del Milan sono leggenda ma ieri Tiziano Crudeli, voce e volto rossonero a 7Gold, si è superato in occasione della doppietta di Piatek. Durante la partita, che commentava guardandola sul suo schermo, è impazzito di gioia per i gol del Pistolero, cui ha trovato un nuovo soprannome: Pio Pio. Il video delle urla sfrenate di gioia di Crudeli è diventato presto virale con tantissime condivisioni sui social. Crudeli ha commentato in diretta i due gol che hanno steso il Napoli. Alla prima prodezza è saltato in piedi urlando: “Pio, Pio, Pio, è gol, gol” per poi scatenarsi al gol del raddoppio: “Gol, gol, Pio, Pio, ed è due, ed è due, ed è gol, doppietta di Piatek, doppietta, doppietta, Pio, Pio, Pio”. Al fischio finale l’ultima sfuriata: “E’ finitaaa, è finitaaa, Pio Pio il Pistolero, doppietta del pistolero, io ho la pistola voi ce l’avete? Siamo in semifinale”.

L’IRONIA – Numerosi i commenti sui social: “E adesso Marika fruscio dov’è la napoletana? ?????????? Hahahahahah forza ragazzi, Piatek spara spara ancora”. C’è chi usa ironia: “Il Chelsea ora offre Higuain per Piatek” e chi delira per l’esordio da titolare col botto di Piatek: “Non vedevo un gol così da una punta del #Milan da quasi un decennio! E quello sguardo da serial killer invasato è fantastico”. I tifosi rossoneri pregustano altre gioie: “Quando la fame vale più del curriculum. Quando calpestare per anni i campi di fango porta a questo. Perché un debutto così la può fare solo uno che ha il sangue negli occhi. Tranquilli, non ha ancora cominciato a sparare. Scaldava solo le cartucce”.

DA DE ANDRE’ A CAROSONE –Fantastico il riferimento alla Guerra di Piero di De Andrè: “E quando gli hanno cantato “… E DOPO UN COLPO SPARAGLI ANCORA” lui li ha presi in parola”. Sull’onda musicale ancora ironia: “Il grande Renato Carosone canta la sua celebre e sempre attuale “Piątek ‘na pastiglia“. La chiosa è: “Quanto è forte? Che meraviglioso giocatore è? Che creazione straordinaria della Natura è? Sono innamorato del pistolero!!! BUM BUM BUM!!!”.

SPORTEVAI | 30-01-2019 09:42