Bonucci-Roma, vicino il sì ma scoppia la polemica sul web: "Non lo vogliamo"

In chiusura la trattativa che dovrebbe portare l'ex difensore della Juve dall'Union Berlino al club giallorosso, parte il coro di no da parte dei fan

26-12-2023 17:53

Il matrimonio s’ha da fare. L’arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma sembra sempre più vicino. La trattativa tra gli agenti del giocatore e il club giallorosso è entrata nella fase finale e le parti stanno limando gli ultimi dettagli riguardanti lo stipendio e i bonus. Il difensore centrale dell’Union Berlino si trova a Viterbo e il suo entourage è nella Capitale per definire l’affare.

Bonucci vicinissimo alla Roma

Salvo colpi di scena, già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Un affare low cost per la Roma che avrebbe anche un tesoretto da potersi giocare a gennaio per un altro acquisto come desiderato da Mourinho.

I tifosi giallorossi contrari all’arrivo di Bonucci

Fioccano le reazioni sui social: “Un insulto per la nostra maglia. Non ti vogliamo” e poi: “Basta con la falsità e le frasette del tifare a prescindere. Questo giocatore io nella Roma non lo voglio! Non lo tiferò mai! C’è un limite a tutto. La Roma è diversa ed io la tifo proprio per questa diversità dalle altre. Inoltre a livello tecnico non mi sembra un buon giocatore” e anche: “Grande Bonucci, vai alla Roma a spostare gli equilibri come hai fatto al Milan? L’importante è che non indossi più la maglia della Juventus”

C’è chi scrive: “Il Bonucci ottimo nella visione di gioco visto negli anni migliori alla Juve è un ricordo lontano e a Roma potrebbe fare danni essendo super presuntuoso !” e ancora: “Se una società di calcio nel 2024 pensa di rimediare ai propri problemi difensivi acquistando Bonucci questa società ha problemi ben più gravi rispetto al campo ed è molto miope, per non dire peggio” oppure: “Quelli nello spogliatoio che hanno dato l’ok a Bonucci alla Roma saranno i primi che vorrò fuori a giugno, non solo per aver mancato di rispetto alla storia del club, ma anche per avermi rovinato il Natale mandandomi di traverso il pandoro”

Infine chi va controcorrente: “sarò una mosca bianca. Ma io Bonucci come rinforzo d’esperienza non lo disprezzo anzi. Il provincialismo mi ha stancato onestamente. Gli unici dubbi sono sulla tenuta fisica (vista l’età) perché come grinta e determinazione almeno per me non si discute”