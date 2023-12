Calciomercato Roma, Bonucci da Mourinho a gennaio: Tiago Pinto pensa al clamoroso ritorno in A dell'ex Juve

Il difensore italiano attualmente all'Union Berlino potrebbe chiudere anzitempo la propria avventura in terra tedesca e sposare il progetto giallorosso già a gennaio. I perché di un sì clamoroso, ma non impossibile

18-12-2023 17:59

In affanno e falcidiata da infortuni e problemi, la Roma pensa al colpo clamoroso in difesa: riportare in Serie A Leonardo Bonucci. L’ex Juve, che ha detto addio al nostro campionato appena qualche mese fa per tentare l’avventura in terra tedesca, con la maglia dell’Union Berlino, sarebbe infatti sulla lista di Tiago Pinto in vista del mercato di gennaio.

Roma su Bonucci

Bonucci alla Roma. L’indiscrezione è tanto clamorosa quanto da non escludere a priori. Il direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto, non ha, infatti, mai nascosto il proprio apprezzamento per Leo e, dopo averci tentato senza fortuna in estate, potrebbe tornare alla carica a gennaio. A riportare l’indiscrezione è TuttoSport, che parte dal non esaltante momento dell’italiano in Germania per aprire scenari inattesi e a forti tinte giallorosse.

I problemi della Roma in difesa

A 36 anni, il profilo di Bonucci sembra stridere con le ultimi dichiarazioni di José Mourinho, che al termine del ko di Bologna aveva annunciato la volontà di restare e di cambiare rotta puntando sui giovani e non giocatori a fine carriera. Ecco, l’ex Juve sarebbe tutto l’opposto, ma per gennaio potrebbe far comodo.

Sì, perché la Roma è in evidente difficoltà e continua a convivere con l’assenza prolungata di quello che dovrebbe essere il suo baluardo difensivo, Chris Smalling, e i problemi vari che stanno frenando gli altri del pacchetto arretrato, a partire da Gianluca Mancini, costretto a stringere i denti in campo per via della pubalgia. Senza dimenticare la Coppa d’Africa, che priverà Mou anche dell’ivoriano Evan N’Dicka.

Bonucci e l’ultimo treno per Euro 2024

Al tempo stesso, l’operazione farebbe comodo proprio a Bonucci, che non avrebbe ancora abbandonato definitivamente le speranze di una convocazione di Luciano Spalletti in vista dell’Europeo che si giocherà in estate proprio in Germania. Già, la Germania, un’avventura che non sta portato grande fortuna al campione d’Europa in carica, viste le poche presenze in campo e una crisi di gioco e risultati che al momento vale il quart’ultimo posto in Bundes e l’eliminazione dalla Champions League. Risultati che hanno portato all’inevitabile avvicendamento in panchina tra Urs Fischer e il croato Nenad Bjelica e che starebbero spingendo Bonucci a fare le proprie valutazioni.

Un affare per tutti

La retroguardia a tre della Roma potrebbe essere l’ideale e l’operazione risolvere i problemi di tutte e tre le parti in causa, con l’Union che risparmierebbe sull’ingaggio, l’ex Juve che avrebbe una chance per tornare a essere importante e provare a riprendersi la Nazionale e Mou che potrebbe fare affidamento su un giocatore di grande esperienza (e che apprezza) al centro della difesa, rispettando i paletti imposti dal FFP e, appellandosi anche a qualche santo, augurarsi che il fisico di Leo non riservi ulteriori cattive sorprese.