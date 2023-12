Champions, Inter-Atletico Madrid agli ottavi scatena il web: che fortuna Inzaghi

Per i tifosi delle rivali italiane, come un anno fa la buona sorte ha accompagnato i nerazzurri nel sorteggio degli ottavi. Ma gli interisti non si fidano di Simeone

18-12-2023 13:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’abbinamento dell’Inter con l’Atletico Madrid agli ottavi di Champions League ha scatenato una bagarre sul web: molti i tifosi delle rivali italiane dei nerazzurri, come Juventus e Milan, secondo cui l’Inter sarebbe stata fortunata a pescare i Colchoneros. Equilibrato il giudizio dei supporter interisti: molti non si fidano di Simeone.

Champions, Inter-Atletico Madrid agli ottavi spacca il web

L’Atletico Madrid come avversario negli ottavi di Champions League rende tutto sommato felici i tifosi dell’Inter e fa invece emergere tutta la rabbia dei supporter delle squadre storicamente rivali dei nerazzurri, come Juventus e Milan, secondo cui Simone Inzaghi avrebbe avuto grande fortuna nel sorteggio, come già avvenuto la scorsa stagione. Insomma sul web è bagarre nei giudizi sull’accoppiamento di Lautaro Martinez e compagni con i Colchoneros.

Atletico Madrid agli ottavi, la rabbia dei tifosi anti-Inter

Nei commenti al sorteggio degli ottavi di finale i tifosi anti-Inter sono concordi: i nerazzurri sono stati molto fortunati a pescare l’Atletico Madrid. “La squadra di Simeone non è più quella del passato e fortunati come siete arriverete come sempre voi con l’undici base e loro senza 3/4 titolari assenti”, il commento su X dello juventino Steprincipino. “Vi è andata di lusso, che fortuna”, aggiunge Gianni. “Il solito fattore C di Simone Inzaghi”, chiosa Mirko. “Siete già in finale”, la gufata di Simone.

Atletico Madrid agli ottavi, tifosi dell’Inter divisi

Tra i tifosi dell’Inter, invece, c’è fiducia, ma anche un certo nervosismo perché si teme che Simeone possa giocare qualche scherzo ai nerazzurri. “Incredibile, l’Atletico era l’unica che non volevo perché difende a oltranza senza affrontarti a viso aperto…”, si lamenta Andrea, ma Pierp lo bacchetta subito: “Sei rimasto all’Atletico di 10 anni fa secondo me, guardatele le partite, non andate solo per sentito dire. Questo attacca e si sbilancia anche”. “L’Atletico va benissimo”, aggiunge Biagio. “Gliene diamo 5”, si sbilancia addirittura Vendesitual.