Coppa d'Africa: Albo d'oro. Tutte le nazioni vincitrici

06-02-2022 23:04

La Coppa delle Nazioni Africane, detta anche CAN (acronimo che sta per Coupe d’Afrique des Nations) è la più prestigiosa competizione per rappresentative nazionali del continente africano. Per tutti però è semplicemente: Coppa d’Africa. Si disputa in nazioni diverse ogni due anni. E’ una competizione sentitissima nel continente e negli ultimi anni è divenuto un vero e proprio trampolino di lancio per tantissimi giovani talenti che qui trovano una vetrina formidabile. La prima edizione risale al 1957 e fu vinta dall’Egitto. La nazionale dei Faraoni è anche quella che ha vinto più Coppe d’Africa, ben 7. Al secondo posto tra le nazionali più titolate, il Camerun e poi Ghana, Nigeria e via via tutte le altre. Il Senegal con il successo nella edizione 2021, ha ottenuto la prima storica affermazione nel trofeo.

ANNO VINCITRICE 1957 Egitto 1959 Rep. Araba Unita (Egitto) 1962 Etiopia 1963 Ghana 1965 Ghana 1968 Repubblica Democratica del Congo 1970 Sudan 1972 Repubblica del Congo 1974 Repubblica Democratica del Congo (Zaire) 1976 Marocco 1978 Ghana 1980 Nigeria 1982 Ghana 1984 Camerun 1986 Egitto 1988 Camerun 1990 Algeria 1992 Costa d’Avorio 1994 Nigeria 1996 Sudafrica 1998 Egitto 2000 Camerun 2002 Camerun 2004 Tunisia 2006 Egitto 2008 Egitto 2010 Egitto 2012 Zambia 2013 Nigeria 2015 Costa d’Avorio 2017 Camerun 2019 Algeria 2021 SENEGAL

Quante Coppe d’Africa ha vinto…?

Egitto 7

Camerun 5

Ghana 4

Nigeria 3

Costa d’Avorio 2

Algeria 2

Repubblica democratica del Congo 2

Tunisia 1

Zambia 1

Marocco 1

Sudan 1

Etiopia 1

Sudafrica 1

Repubblica del Congo 1

Senegal 1

