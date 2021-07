La coppa è finalmente a Roma, tutto pronto per i festeggiamenti

La coppa è finalmente arrivata a Roma (per la delusione del popolo inglese). La Nazionale è arrivata in hotel ed è pronta ad una lunga serie di festeggiamenti in città.

Dopo ben 53 anni di attesa, l’Italia torna sul tetto d’Europa e lo fa al termine di una cavalcata straordinaria, conclusa con la vittoria, ai rigori, a Wembley, sui padroni di casa dell’Inghilterra.

Dopo una lunga notte di emozioni e gioie, il trofeo è arrivato a Roma. La squadra azzurra è sbarcata a Fiumicino nelle prime ore dell’alba, accolta da tantissimi fan.

Arrivati in hotel, ecco che Giorgio Chiellini ha mostrato la coppa adagiata sul proprio letto d’albergo. Qualche ora di meritato riposo prima della celebrazione in città.

La giornata degli azzurri è ricca di tanti appuntamenti. In agenda l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, peraltro presente in tribuna d’onore a Wembley (ore 17:00). In serata altra tappa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Si sta studiando anche un modo (sicuro) per sfilare tra le vie della città capitolina. Si parla di un pullman scoperto per dar modo ai tifosi di poter festeggiare insieme agli eroi azzurri.

La festa, iniziata a Wembley dopo la lotteria dei calci di rigore, sta entrando nel vivo, al grido di Campioni d’Europa. C’è tanta voglia di gioire e applaudire gli Azzurri del CT Mancini.

OMNISPORT | 12-07-2021 08:46