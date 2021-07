Attraverso il proprio profilo Instagram, Chiellini ha postato una foto che ritrae il trofeo di Campioni d’Europa adagiato sul letto del capitano azzurro. Qualche ora di riposo prima dei festeggiamenti.

Chiellini non si è mai separato dal trofeo e, come vuole la tradizione, ha deciso di tenerselo con sè anche per queste poche ore di meritatissimo riposo in hotel. Tra poco la coppa sarà mostrata a tutti i tifosi a Roma.

