Wembley è azzurra, Italia campione d'Europa ai rigori

L’Italia batte l’Inghilterra e diventa campione d’Europa ai rigori. Una vittoria attesa 53 anni.

La partita inizia come peggio non poteva per l’Italia . L’Inghilterra passa in vantaggio dopo nemmeno 2′ di gioco: Kane serve bene Trippier, il terzino crossa da quinto a quinto e pesca Shaw sul secondo palo che batte Donnarumma per l’1-0.

Prova a reagire subito l’Italia con Insigne su una punizione da buona posizione, ma il tiro sorvola la traversa. Gli azzurri hanno il possesso palla e al 28′ girano bene per il numero 10, che ci riprova da 20 metri ma non inquadra lo specchio della porta. Chiesa si accende al 35′ e con una percussione centrale prima smarca l’avversario e poi tenta il tiro sul primo palo: palla fuori di poco. L’ultima occasione del primo tempo è ancora per l’ Italia: cross di Di Lorenzo, Immobile calcia al volo in area di rigore ma Maguire si immola e salva, sulla respinta arriva Verratti che però calcia centralmente e Pickford blocca senza problemi.

Il secondo tempo si apre con una grande opportunità per l’Italia, dopo un fallo di Sterling su Insigne al limite dell’area di rigore: il numero 10 azzurro prova a sorprendere l’estremo difensore inglese sul primo palo ma senza centrare lo specchio della porta. Insigne al 7′ tenta il suo tiro a giro ma calcia malamente. Risponde l’ Inghilterra con Maguire di testa poco dopo, palla alta. Insigne è ancora il più pericoloso e spaventa Pickford con un tiro in area da posizione molto defilata, ma il portiere avversario respinge.

L’occasione più grande capita però nei piedi di Chiesa: il 14 azzurro in area si divincola bene e trova il secondo palo con un destro a giro, bravo Pickford a respingere in tuffo. L’Inghilterra reagisce ancora di testa questa volta con Stones, la mano di Donnarumma spazza in corner. Al 67′ l’ Italia trova il pareggio tanto atteso: su uno sviluppo di calcio d’angolo Verratti colpisce il palo, Bonucci arriva prima di tutti e ribadisce in rete. Bonucci si carica e al 73′ serve bene Berardi che al volo davanti a Pickford non riesce a concludere in gol. La partita resta viva ma senza occasioni, i tempi regolamentari terminano 1-1 e si va ai supplementari.

Al 97′ Phillips tenta il tiro al volo da fuori area, ma la sfera termina abbondantemente sul fondo. Al 103′ grande occasione per l’ Italia : Emerson crossa per Bernardeschi , Pickford anticipa la conclusione e Belotti non riesce a trovare il tap-in vincente. Nel secondo tempo supplementare ci prova subito Bernardeschi da punizione, Pickford in due tempi fa suo il pallone. La partita si spegne anche a causa della stanchezza, Euro 2020 si decide ai calci di rigore.

Per l’ Italia segna Berardi, sbaglia Belotti, segna Bonucci, segna Bernardeschi, sbaglia Jorginho. Per l’ Inghilterra segna Kane, segna Maguire, sbaglia Rashford, sbaglia Sancho sbaglia Saka. Italia campione d’ Europa .

OMNISPORT | 11-07-2021 23:59