Booker rialza i Suns, Portland fa tremare Utah

Tutto facile per Bulls e Suns che nel penultimo impegno del 2021 centrano vittorie utili per rafforzare le rispettive, lusinghiere posizioni di classifica.

Phoenix, attesa dopo i ko contro Golden State e Memphis, surclassa Oklahoma in un match che ha da subito poca storia, ma che gli ospiti provano a riaprire tra secondo e terzo quarto, complice qualche scricchiolio della squadra di Williams, ancora con la testa alle ultime sconfitte.

Con sei giocatori in doppia cifra, tuttavia, tra i quali Devin Booker, autore di 38 punti, i Suns disinnescano la discreta prova complessiva dei Thunder, guidati dai 24 punti di Ty Jerome. Vita facile anche per i Bulls (25 punti per LaVine, 20 per DeRozan) contro Atlanta alla quale non bastano un ritrovato Trae Young (26 punti) ed un Capela da 18+15.

In controllo anche i Jazz, che però a Portland hanno bisogno di una prova di squadra, con sei giocatori in doppia cifra, per piegare la coppia Lillard-Powell (32 punti a testa) e consolidarsi al terzo posto ad Ovest.

Tra gli altri risultati di una notte che ha visto il rinvio di Spurs-Heat, perché Miami era priva del numero minimo di giocatori da inserire a referto, i Mavs, ancora senza Doncic, cadono in volata a Sacramento, terza sconfitta consecutiva per i Celtics, ai quali in casa contro i Clippers non bastano i 30 punti di Jaylen Brown e terza vittoria di fila per Charlotte che passa ad Indiana, 28° ko stagionale per i Pistons, che fanno però a lungo tremare i Knicks, salvati dai 34 punti di Alec Burks.

I risultati della notte:

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 108-116

Detroit Pistons-New York Knicks 85-94

Boston Celtics-Los Angeles Clippers 82-91

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 131-117

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 104-99

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 115-97

Portland Trail Blazers-Utah Jazz 105-120

Sacramento Kings-Dallas Mavericks 95-94

