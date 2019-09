Boom Lautaro, la preghiera degli interisti a Conte

Una serata magica quella di Lautaro Martinez con l’Argentina: tre gol e un rigore procurato nell’amichevole con il Messico di Hirving Lozano, uscito malconcio dal confronto con la Selecciòn. El Toro è stato l’MVP dell’incontro, scatenando a distanza anche la soddisfazione dei tifosi dell’Inter: oltre a Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, i supporter nerazzurri sanno di poter contare su un attaccante con grandi qualità in zona gol.

E IL TRIDENTE? Anzi, a poche ore dall’exploit con il Messico c’è chi, tra gli interisti, chiede che Lautaro non venga messo da parte da Antonio Conte in favore di Sanchez. E che l’argentino possa trovare magari spazio in campo insieme ai due grandi colpi del mercato nerazzurro. “Ora Conte deve inventarsi qualcosa per schierare in campo Sanchez, Lukaku e Lautaro, magari solo in qualche partita”, scrive Ignazio in una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo interista. Forte di testa e tecnicamente valido, Lautaro è anche estremamente versatile: per i tifosi, insomma, ipotizzare un’Inter col tridente non è impossibile. “Lautaro è il futuro dell’Inter, deve farlo giocare sempre titolare”, aggiunge Dennis, coadiuvato da Valter: “Per la continuità delle sue prestazioni non bisogna lasciarlo in panchina”.

L’IRONIA NERAZZURRA. C’è poi chi ricorre all’ironia, bacchettando coloro che avevano bocciato troppo presto l’argentino. “Ma non era il nuovo Gabigol?”, scrive Fabio, ricordando un celebre acquisto flop dell’Inter. Ennio, invece, ne approfitta per una frecciata a chi, nell’ultimo anno, ha fatto soffrire il popolo nerazzurro: “Lautaro diventerà forte… a meno che non sposi Wanda”.

SPORTEVAI | 11-09-2019 09:59