Bora-hansgrohe, Buchmann non cambia obiettivi per il 2022

Nonostante le ultime due stagioni non abbiano portato i risultati sperati, Emanuel Buchmann non demorde e, conscio delle proprie potenzialità, nel 2022 andrà nuovamente a caccia di quel podio in un Grande Giro sfiorato nel 2019

“I miei obiettivi non sono cambiati. Il podio di un grande giro è sempre il principale. Se si guardano le prestazioni che ho avuto al Giro fino alla caduta e la tendenza in crescita, ero sulla strada giusta. Questo mi dà buone sensazioni e mi fa capire che sto facendo le cose nel modo giusto” ha affermato a radsport-news il 4° classificato al Tour de France del 2019, già orientato l’anno prossimo a scegliere la Corsa Rosa piuttosto che la Grande Boucle.

“Al Giro ci sono pochi chilometri a cronometro e, come sempre, molte tappe difficili alla fine. E questo sicuramente è meglio per me. Anche la strada del Tour è difficile e con molte salite, tuttavia la prima settimana è molto insidiosa, con molto vento e la tappa di Roubaix. Questo non mi convince, con il rischio che qualcosa vada male nella prima parte del Tour” ha chiosato il tedesco.

