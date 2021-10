BORA-hansgrohe, Kämna vede la luce in fondo al tunnel

18-10-2021 13:27

Una vittoria alla Volta Ciclista a Catalunya e poi il buio. Dopo quel successo di marzo infatti Lennard Kämna è entrato improvvisamente in un tunnel fatto di problemi e insicurezze dove è rimasto intrappolato per tutto il corso della stagione.

Ora però, il classe 1996 sembra esserne uscito e pare pronto a rituffarsi con entusiasmo nel competitivo mondo del World Tour.

“Sentivo che mi mancava la possibilità di sviluppare altri interessi. Ho vissuto la mia vita in modo sbagliato” ha dichiarato di recente il tedesco al Weser-Kurier.

“Mi era mancata la possibilità di aprirmi ad altre esperienze e quando accadeva un imprevisto il mio stress aumentava e non riuscivo più a gestirlo. È stato difficile per me uscire da quel tunnel, ma adesso mi rendo conto di quanto il ciclismo mi sia mancato”.

Kämna dunque, forte di una nuova tranquillità, proverà a tornare su fantastici livelli esibiti nel 2020.

“Oggi so cosa mi è mancato, penso di aver ritrovato il mio equilibrio e per questo adesso sono tornato ad essere felice. So che il ciclismo mi è mancato e voglio provare a tornare al mio livello. La strada sarà lunga, ho ancora tanto lavoro da fare, ma so che posso farcela”.

OMNISPORT