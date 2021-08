Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-3: Supercoppa di Germania ai bavaresi

Il primo trofeo della stagione tedesca 2021/2022 è del Bayern Monaco. Nell’eterna sfida contro il Borussia Dortmund, stavolta valida per la Superoppa di Germania, la squadra di Nagelsmann ha battuto i rivali per 3-1; spazzando via le voci di una panchina traballante per il nuovo tecnico.

Borussia Dortmund schierato all’attacco da Rose, che ha proposto il giovanissimo Moukoko insieme a Reus e Haaland, lasciando Witsel in difesa. Nel Bayern dentro Coman e non Sanè, con Lewandowski prima punta e Stanisic terzino destro titolare.

Un primo tempo che ha visto il Dortmund attaccare con costanza, senza però trovare la rete del vantaggio in virtù di un Neuer sempre decisivo e attento nelle conclusioni degli avanti gialloneri. Partita equilibrata, ma Bayern Monaco più cinico.

E’ il solito Lewandowski, in rete per la 28esima volta nel 2021 tra Bayern e Polonia, a dare i suoi il vantaggio: minuto 41, Gnabry riceve palla sulla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro un pallone a giro di rara precisione che il compagno deposita in rete con un colpo di testa angolato.

La ripresa non cambia le carte in tavola: il Bayern Monaco non sbaglia davanti alla porta, il Borussia Dortmund sì. E così ci pensa un’altra bandiera come Muller a segnare il raddoppio, ancora una volta grazie ad una veloce azione sulla fascia mancina. Davies in mezzo, Lewandowski non tocca, ma Kobel viene ingannato dal passaggio: il tedesco sotto porta deve solo spingere il pallone in rete.

Mai lasciare il Borussia Dortmund con uno spiraglio libero. Lo sa bene il Bayern Monaco, che al 64′ deve fare i conti con la rete che riapre la gara: Bellingham per l’accorrente Reus, abile dal limite a scoccare un tiro di prima a giro su cui Neuer, stavolta, non può nulla. Lo stesso discorso per Kobel, che deve subire un altro goal di Lewandowski, uomo partita con la doppietta giunta in seguito al destro al minuto 74. Haaland, stavolta, a secco e deludente.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 1-3

MARCATORI: 41′ Lewandowski (BM), 50′ Muller (BM), 49′ Reus (BD), 74′ Lewandowski (BM)

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Passlack (84′ Wolf), Witsel, Akanji, Schulz; Reyn (78′ Pasalic), Dahoud, Bellingham (84′ Reinier); Reus, Haaland, Moukoko (58′ Malen). All. Rose

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (87′ Sarr), Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (49′ Sanè), Müller (73′ Tolisso), Gnabry (73′ Musiala); Lewandowski (88′ Choupo-Moting). All. Nagelsmann

Arbitro: Cakir

Ammoniti: Sule (BM), Reus (BD), Dahoud (BD)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 17-08-2021 22:36