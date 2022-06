Borussia Dortmund: è fatta per Haller

22-06-2022 10:31

Dopo aver perso il talento Erling Haaland, volato in Premier League e più precisamente al Manchester City di Pep Guardiola, il Borussia Dortmund ha sferrato un colpo importante per dimenticare il gigante norvegese.

Sebastien Haller è pronto a tornare in Bundesliga. Come riferito da Sport 1 è praticamente fatta per il passaggio del centravanti franco-ivoriano al Borussia Dortmund che nella scorsa stagione nelle fila dell’Ajax ha messo a segno 34 gol in 42 partite.

Trattativa abbastanza veloce visto che il club olandese all’inzio chiedeva 38 milioni, mentre il BvB arrivava 33. A metà strada si è così trovata la via giusta per chiudere: circa 35 milioni ed è affare fatto. Dopo Adeyemi, dunque, altro colpo in attacco per sostituire Erling-Braut Haaland.

