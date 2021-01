Borussia Dortmund, Edin Terzic elogia Haaland

Fresco vincitore del premio Golden Boy, Haaland è pronto a tornare in campo oggi pomeriggio contro il Wolfsbrug dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a chiudere in anticipo il 2020. In conferenza stampa ha parlato di lui il nuovo tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic, che ha elogiato l’attaccante norvegese per la sua fame di gol e per l’intensità degli allenamenti.

Queste le sue parole:

“Beh, Haaland è noto per avere sempre fame di gol. E’ una delle sue qualità. E’ per questo che è sempre così sul campo. Dobbiamo stare attenti, a volte dobbiamo dirgli di rallentare. Soprattutto dopo il rientro da un infortunio così che gli ha fatto perdere un po’ di allenamenti. A parte quello, abbiamo provato a gestirlo lentamente ma ci hanno fatto un’ottima impressione sia lui che la sua fama e siamo fiduciosi potrà fare ottime prestazioni”.

