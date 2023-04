Secondo Sportmediaset: “Si deciderà ad aprile se prolungare per un altro altro anno o meno"

05-04-2023 09:58

Arrivano ancora poche certezze tra il Borussia Dortmund e Mats Hummels. Il club tedesco ed il giocatore non hanno ancora deciso se continuare assieme il proprio futuro no. All’esperto difensore il contratto scadrà al 30 di giugno ma, ad oggi, non è stato fatto alcun passo in vanasti per rinnovare . Secondo quando raccolto e riportato da Sportmediaset: “Il difensore e il club non hanno iniziato a discutere di un eventuale rinnovo. Si deciderà ad aprile se prolungare per un altro altro anno o meno”.

In questa stagione, il centrale tedesco, ha indossato la maglia del Dortmund in 29 occasioni totali. Solo nel prossimo futuro si verrà a conoscenza – ufficialmente – delle reali intenzioni tra il club tedesco ed il forte difensore.