Borussia Monchengladbach, Thuram resta fino a giugno

14-01-2023 11:46

Dai canali ufficiali del Borussia Moenchengladbach il tecnico del club tedesco Daniel Farke ha parlato anche del futuro di Marcus Thuram, esterno offensivo francese da tempo nel mirino di vari club, come Inter, Chelsea e Barcellona: “Non penso che Marcus sia particolarmente attratto da un club in particolare. Non si può escludere nulla nel mondo del calcio, ma di una cosa sono certo: giocherà una grande seconda parte di stagione con la nostra maglia”, le parole del direttore tedesco.

