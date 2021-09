Boscaglia: "Lucca ha tutto per sfondare"

Dopo la doppietta messa a segno contro l’Alessandria Lorenzo Lucca, giovane centravanti del Pisa, è diventato uno dei giocaotri più seguiti del panorama di Serie B.

Sull’ex Palermo dalle colonne di Tuttosport si è espresso Roberto Boscaglia, tecnico che lo scorso anno lo ha allenato a Palermo: “Sono felicissimo per lui – racconta -. Nella passata stagione era ancora molto acerbo, ma le sue qualità erano indiscutibili. Caratterialmente e mentalmente è un giocatore vero. Vedendolo in allenamento ho capito subito che si trattava di un giocatore davvero interessante, a prescindere dall’età e dalle lacune che avrebbe dovuto colmare.

Lorenzo ha delle potenzialità enormi e fu una conseguenza schierarlo tra i titolari e renderlo l’attaccante di riferimento della mia squadra. Il paragone con Toni? Secondo me sono due tipi di calciatori molto diversi. Lorenzo tecnicamente è fortissimo. Toni invece era più goleador e uomo d’area. Futuro? Dipende solo da lui. Ha tutto per fare bene e se dovesse rimanere con i piedi per terra, e non ho motivi per credere il contrario, potrà sviluppare una brillante carriera”.

Intanto i neroazzurri di mister D’Angelo, stanno intensificando il lavoro in vista della prossima partita di campionato di Serie B. Il Pisa a punteggio pieno dopo due gare, sarà infatti attesa dalla trasferta di Terni con i padroni di casa ancora fermi a 0 punti.

OMNISPORT | 07-09-2021 11:51