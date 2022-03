Boston Celtics: stasera ritira la maglia di Garnett

13-03-2022 15:01

Questa sera, al termine della sfida tra i Boston Celtics e Dallas, ci sarà la cerimonia per il ritiro della maglia numero 5 di Kevin Garnett da parte della franchigia di casa: sarà la 24esima maglia ritirata. Garnett, l’anno scorso, è entrato nella Hall of Fame nonché nominato tra i 75 più grandi giocatori nella storia della Nba. Con i Celtics ha vinto il suo unico anello, ha giocato sei anni ed è stato cuore e anima di quel successo del 2007-2008, raggiungendo le Finals nel 2010 e le finali di Conference nel 2012. Con Boston ha giocato in tutto 396 partite, media punti 15,7, 8,3 rimbalzi e 2,7 assist, con il 52 per cento al tiro, vincendo il premio di miglior difensore dell’anno nel 2008. Dopo i Celtics, ha vestito la maglia dei Minnesota Timberwolves.

