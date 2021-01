Bottas: "2020 deludente, non ho raggiunto i risultati sperati"

Per Valtteri Bottas il 2020 è stato un anno deludente, avendo concluso anche tre gare senza punti: “Ovviamente quest’anno non ho raggiunto i miei obiettivi in termini di risultati. Ma guardando il quadro generale, ci sono così tante cose positive e tante altre lezioni apprese sulla guida, su me stesso e su tutto ciò che posso portare di nuovo il prossimo anno e trasformarlo davvero in un punto di forza per riprovarci”.

Secondo il finlandese, il gap con il campione inglese è aumentato dal sabato di qualifica alla domenica di gara: “Con Lewis abbiamo fatto delle belle lotte in qualifica – prosegue Bottas ai microfoni di Crash.net -. Ovviamente, come dimostrano i punti, in gara ha avuto la meglio. Ma non posso davvero dire che la qualifica sia stata la cosa più grande che ho migliorato. Potrei dire che il passo gara è stato migliore ma è certo che c’è sempre del lavoro da fare”.

OMNISPORT | 02-01-2021 22:55