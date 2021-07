Bottas: “Domani sarà ancora più difficile”

“Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo provato a sorprendere Verstappen in partenza”. Così ha parlato Valtteri Bottas, terzo nella Sprint Race di Silverstone, grazie al quale domani il finlandese partirà in seconda fila con la sua Mercedes. “In curva 1 sono rimasto un po’ bloccato, non sono riuscito a sfruttare al meglio lo slancio. Ci sono state un po’ di bolle sulle gomme, è andata così. La gara di oggi dimostra che domani non sarà semplice, soprattutto se farà ancora più caldo. Ora abbiamo più informazioni e vedremo cosa potrà accadere“.

OMNISPORT | 17-07-2021 19:03