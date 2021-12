Bottas: "Vincerà Hamilton"

09-12-2021 17:55

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas si prepara all’ultima gara al volante della monoposto della scuderia tedesca: “Per me dopo questa gara si aprirà un nuovo capitolo, ma ora voglio godermi al massimo questo fine settimana”.

“Certamente si tratta della fine di un’era, ma le emozioni arriveranno dopo la gara. Adesso non ci sono ancora. Anche perché, vista la situazione, non ci sarebbe neanche molto spazio per le emozioni, credo che arriveranno tutte dopo. Ho ancora un ruolo da giocare per la squadra, visto che la corsa nel campionato costruttori è ancora aperta. E spero di poter anche aiutare Lewis per il campionato piloti. C’è molto in gioco. Sono pronto, come lo è Lewis e tutto il team. Chi vince? Lewis”.

