Bove, dal malore a Sanremo: due mesi e mezzo in cui tutto è cambiato

Il centrocampista sarà ospite di Carlo Conti nella finale di Sanremo. Intanto, il ministro Abodi studia possibili soluzioni per il rientro in campo

Fino alle 21.02 del 1 dicembre era un calciatore rinato, nel pieno della sua carriera con sogni di Nazionale, dopo quel malore al Franchi durante Inter-Fiorentina però è cambiato del tutto la vita per Edo Bove. In due mesi e mezzo è successo di tutto: paura, speranza, ricovero, un defibrillatore subcutaneo, la solidarietà di tutto il mondo del calcio, il ritorno in viola sia pur solo come tifoso aggiunto con la possibilità di andare in panchina. Stasera parlerà di questo ed altro il centrocampista, ospite d’onore al Festival di Sanremo nella serata Finale al fianco di Carlo Conti.

Il malore e l’impianto del defibrillatore

Pupillo di Mou, rimandato da De Rossi, bocciato successivamente dalla Roma che non ha più creduto in lui dopo tre stagioni di Serie A (e dopo 9 anni di settore giovanile). Rinato a Firenze e poi lo stop forzato. Edoardo Bove, in campo il 1° dicembre nel match contro l’Inter, svenne al 17′ a causa di una forte aritmia e da allora è cambiato tutto. Dieci giorni dopo, è stato sottoposto a un intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Attualmente, il regolamento italiano non permette ai calciatori con questo dispositivo di poter giocare a livello professionistico.

Abodi, un confronto a Sanremo con Bove e i medici

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato a Sanremo proprio della situazione di Edoardo Bove e delle possibilità che il centrocampista possa tornare a giocare in Serie A. Intervenuto durante un evento sulla Liguria Regione Europea dello Sport 2025, Abodi ha dichiarato di voler approfondire la questione con i medici che hanno in cura il giocatore.

“Incontrerò Bove per comprendere meglio la sua situazione, non solo attraverso il suo punto di vista, ma anche consultando i professionisti che lo hanno seguito. Sarà necessario discutere con chi si occupa dei protocolli medico-sanitari per verificare se esistano soluzioni che possano permettere anche a chi ha avuto il suo problema di tornare a giocare, come già avviene in Inghilterra”.

Bove ospite di Carlo Conti a Sanremo per la Finalissima

Stasera all’Ariston il giovane centrocampista avrà l’opportunità di raccontare la sua esperienza e lanciare un messaggio al pubblico. Inoltre, presenterà una canzone, al fianco di Carlo Conti. In segno di grande rispetto, Bove ha deciso di partecipare senza percepire alcun cachet. Sempre il Ministro Abodi, ha commentato l’ospitata al Festival di Bove: “Al di là di ogni sensibilità personale sul tema della salute, la sua presenza rappresenta un’importante testimonianza. Può generare discussioni e riflessioni sulla tutela della salute”.

Bove continuerà la tradizione degli sportivi a Sanremo

Dopo Tamberi al Festival di Sanremo, Bove seguirà le orme di altri grandi sportivi che hanno calcato il palco dell’Ariston. Zlatan Ibrahimovic è stato ospite due volte con Amadeus, mentre Federica Brignone ha partecipato in passato. Al contrario, Jannik Sinner ha sempre declinato l’invito.

L’annuncio della partecipazione di Bove era stato già dato da Carlo Conti, il quale, nella conferenza stampa di presentazione del Festival, ha anche elogiato il calciatore.

Gli sportivi che hanno fatto la storia del Festival

Negli anni, il palco di Sanremo ha ospitato numerosi campioni dello sport. Nel 2023, la pallavolista Paola Egonu è stata co-conduttrice della terza serata, mentre nel 2022 Matteo Berrettini ha rappresentato il mondo del tennis. Nel 2021, Federica Pellegrini è salita sul palco con Alberto Tomba, e nel 2020 Cristiano Ronaldo ha assistito alla serata in prima fila per sostenere la compagna Georgina Rodriguez, co-conduttrice dell’evento.

Anche il calcio ha avuto i suoi protagonisti: Francesco Totti è stato ospite nel 2006 e nel 2017, Javier Zanetti e Antonio Conte nel 2015, Angelo Ogbonna e Roberto Baggio nel 2013, Antonio Cassano nel 2010. I primi calciatori a partecipare furono Alessandro Del Piero e Roberto Mancini, nel 1999.

