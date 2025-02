Sanremo, cosa farà Bove all'Ariston e il gran gesto di Edo. Sorpresa Adani al Festival?

Il centrocampista proseguirà la tradizione degli sportivi nella kermesse musicale, le parole di Carlo Conti e quando toccherà al giocatore viola

Come Ibrahimovic, che per due volte è stato ospite di Amadeus, o come Federica Brignone. Non come Sinner, che invece ha sempre rifiutato: tocca ad Edoardo Bove proseguire la tradizione degli sportivi presenti al Festival di Sanremo, al via da domani a sabato in diretta su Rai1. L’annuncio era stato dato già ieri dal conduttore Carlo Conti che oggi, nella conferenza ufficiale di presentazione del Festival, ha avuto parole anche per lui.

Conti è un grande tifoso della Fiorentina

C’entra poco che Carlo Conti sia notoriamente un grande tifoso dei viola, la scelta è caduta su Bove perché possa raccontare la sua vicenda umana. Al giocatore, di proprietà della Roma, dopo un malore in campo il 1 dicembre mentre giocava contro l’Inter, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo e ora aspetta l’esito di esami approfonditi per sapere se potrà toglierlo e tornare a giocare in Italia o meno. Conti ha spiegato oggi che Bove ha detto subito sì “alla mia proposta. Sarà bello avere sul palco un ragazzo di 22 anni che racconterà la sua esperienza”.

Bove di scena nella serata finale

Edoardo Bove sarà sul palco dell’Ariston come super ospite proprio sabato, il giorno della finale. Lancerà un messggio e parlerà un po’ di sé, oltre a presentare una canzone. Bello il suo gesto: ha deciso di non prendere cachet: è stato invitato, ma la sua partecipazione sarà a titolo gratuito.

Quanti sportivi nella storia del Festival

Si diceva di Ibra e Brignone ma sono tanti gli sportivi che sono stati ospiti del Festival di Sanremo. Nel 2023, sul palco come co-conduttrice della terza serata, abbiamo visto la pallavolista Paola Egonu. Nel 2022 è stata la volta del tennista Matteo Berrettini, mentre nel 2021 ecco Federica Pellegrini (per lei era la seconda partecipazione) sul palco con Alberto Tomba. Nel 2020 è stata la volta di Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila per seguire la moglie Georgina Rodriguez, co-conduttrice, che ha regalato ad Amadeus la maglia della Juventus con il numero 7.

Tantissimi anche i calciatori: nel 2017 si presenta Francesco Totti (già ospite nel 2006). Nel 2015 Javier Zanetti e Antonio Conte, nel 2013 Angelo Ogbonna e Roberto Baggio. E ancora, nel 2010 è stata la volta di Antonio Cassano. I primi calciatori ospiti furono Alessandro del Piero e Roberto Mancini, nel 1999.

Quale sarà la sorpresa di Adani?

Intanto da due giorni sui suoi canali social c’è Lele Adani che parla di una grande sorpresa in arrivo e che verrà svelata stasera nel corso della puntata di Viva El Futbol. In una delle sue stories su Instagram l’ex difensore dice: “Stasera subito dopo Inter-Fiorentina abbiamo la live solita e nel corso della puntata vi daremo la vera notizia rivoluzionaria, unica e clamorosa di questa settimana, provate a immaginare cosa c’è in questa settimana, bene saremo protagonisti durante questa settimana che è appena cominciata, ma ve lo diremo stasera“. Che Adani con gli amici Cassano e Vendola abbia una finestra anche al Festival come accadde per i Mondiali in Qatar sulla Rai?