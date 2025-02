Edorardo Bove a Sanremo, l'annuncio di Carlo Conti per il Festival: e Bill Gates celebra Sinner da Fabio Fazio

Serata di novità scoppiettanti, tra la "sorpresa" del conduttore della celebre kermesse canora e l'elogio del fondatore di Microsoft al rosso di San Candido: "Il mio preferito".

Serata di novità scoppiettanti. Dal Festival di Sanremo a Che tempo che fa, dalla sconvolgente storia – per fortuna a lieto fine – di Edoardo Bove all’epopea di Jannik Sinner, celebrato nientepopodimeno che dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo. E sì: il suo preferito è proprio il rosso di San Candido, considerato uno dei giovani più interessanti e appassionanti del panorama sportivo mondiale.

Ufficiale: Edoardo Bove al Festival di Sanremo

Partiamo da Bove e da un annuncio che in qualche maniera era nell’aria. Da tempo, infatti, si rincorrevano voci sulla sua possibile presenza sul palco dell’Ariston in occasione della celebre kermesse canora. Unico “freno”? La ritrosia del giovane centrocampista, colpito da malore in campo durante Fiorentina-Inter e salvato grazie al repentino trasporto in ospedale, a mostrarsi in pubblico e a farsi in qualche modo “compatire” per la sua disavventura. Ritrosie evidentemente superate.

La chiamata di Carlo Conti e la risposta di Bove

Già, perché Carlo Conti ha ufficializzato attraverso l’Ansa che Bove al Festival ci sarà, sabato prossimo, ospite della serata finale del Festival che inizierà martedì. Il conduttore, tifosissimo della Fiorentina, l’ha contattato personalmente e l’ha invitato. E il giovane campione ha detto di sì. Racconterà la sua storia, e anche la solidarietà incondizionata ricevuta da tutto il mondo del calcio, davanti a milioni di telespettatori. “L’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì”, la confessione di Conti.

Bill Gates fan di Jannik Sinner: “È il mio preferito”

Intanto a Che tempo che fa, da Fabio Fazio, Bill Gates tesseva le lodi di Jannik Sinner. Già, uno dei miti del leggendario imprenditore statunitense è proprio il numero 1 della classifica ATP e nel corso della trasmissione ha spiegato perché: “Credo che Sinner sia incredibile, fra i giovani giocatori è in assoluto quello che preferisco. È davvero incredibile, meraviglioso, non perde mai la calma. Mi piace il suo atteggiamento sempre positivo, è davvero una stella”. E “positivo”, ovviamente, inteso in senso completamente diverso da Nick Kyrgios.