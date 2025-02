Kyrgios a sorpresa: “Sinner il mio giocatore preferito”. Il video diventa virale e Nick svela la verità nei commenti

Sul web è diventato virale un video in cui Kyrgios definisce Sinner il suo giocatore preferito. Il filmato risale però a prima del caso doping, come è obbligato a specificare Nick nei commenti

Prima di diventare ossessionato in senso negativo da Jannik Sinner per la questione del caso clostebol, Nick Kyrgios era un grande estimatore dell’attuale n°1 al mondo. Almeno ciò è quanto emerge da un video risalente a prima della scoperta della positività al doping ricondiviso da un utente e diventato immediatamente virale su X, tanto da attirare lo stesso australiano, che non è riuscito a trattenersi dal lanciare l’ennesima frecciatina all’altoatesino.

Kyrgios elegge Sinner a suo giocatore preferito, il video diventa virale

Nick Kyrgios fan di Jannik Sinner? Sembra assurdo pensarci oggi dopo i reiterati, raramente delicati e spesso sboccati attacchi dell’australiano nei confronti dell’altoatesino per il caso doping che lo riguardo. Ma c’era un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui Kyrgios era un estimatore dell’attuale n°1 del mondo, come confermerebbe un video di inizio 2024 ricondiviso da un utente sorpreso da quanto ha sentito, ovvero Nick che elogia Jannik definendolo, addirittura, il suo giocare preferito al momento: “Sinner is like my favourite player right now” (Sinner è il mio giocatore preferito al momento).

La puntualizzazione (con annesso attacco a Sinner) di Kyrgios

Il video, diventato in breve tempo virale su X, ha inevitabilmente attirato le attenzioni di Kyrgios, sempre attivissimo sui social da dove partono tutti i suoi attacchi all’indirizzo di Sinner, che ci ha tenuto ha specificare come la sua opinione su Jannik sia radicalmente cambiata ormai, definendo ancora una volta il n°1 al mondo un dopato: “This was before he was found with roids in his system” (Questo era prima che trovassero steroidi dentro di lui).

Il tutto nonostante le varie agenzie antidoping che si sono occupate del casso – compresa la WADA che lo ha portato a ricorso – siano concordi nel ritenere che l’altoatesino non abbia tratto vantaggio dalla dose di clostebol rinvenuta e che quindi non sia stato assunto con quell’intenzione.

Possibile scontro a Indian Wells

Sinner e Kyrgios potrebbero tornare a sfidarsi al Masters 1000 di Indian Wells, proprio il torneo durante il quale l’anno scorso Jannik venne trovato positivo al clostebol. Al torneo californiano, in programma dal 5 al 16 marzo, il n°1 al mondo proverà a superare lo scoglio delle semifinali dove nelle ultime due edizioni è stato sempre fermato dal rivale Carlos Alcaraz.

Kyrgios a Indian Wells proverà invece a dare i primi segni di vita tennistica dopo il rientro dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per praticamente due anni. Finora l’australiano ha infatti perso i due match di singolare disputati in questo inizio di stagione contro Giovanni Mpetschi Perricard a Brisbane e contro Jacob Fearnley all’Australian Open.