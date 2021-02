Ibrahimovic: preparatore ad hoc durante Sanremo

Preparatore ad hoc per Zlatan Ibrahimovic durante il Festival di Sanremo: è questa una delle disposizioni che attuerà il Milan in vista della manifestazione canora, che vedrà protagonista l’attaccante svedese tutte e cinque le sere.

Improbabile ipotizzare che Ibrahimovic, impegnato in Liguria, possa fare la spola tra Sanremo e Milanello: secondo Tuttosport, l’idea è mettere a disposizione del giocatore un preparatore atletico con il quale lavorare in loco. L’obiettivo del Diavolo è avere il giocatore al meglio per le sfide contro Udinese e Verona, in programma quella settimana.

OMNISPORT | 12-02-2021 12:07