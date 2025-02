Tamberi e l’annuncio su Los Angeles 2028: Gimbo sceglie Sanremo e Jovanotti, Sinner dice no anche a Mattarella

Il saltatore italiano decide di rivelare sul palco dell’Ariston la sua intenzione di continuare a gareggiare fino alle Olimpiadi in California: una scelta di comunicazione che lo separa nettamente da Jannik Sinner

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il palco più nazionalpopolare per un atleta che ama le luci della ribalta. Gianmarco Tamberi non si tira indietro quando si tratta di far spettacolo e forse non deve sorprendere che abbia scelto il Festival di Sanremo per annunciare la sua intenzione di continuare fino a Los Angeles.

L’annuncio sul palco del Festival

Uno dei colpi di scena alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo è stato l’annuncio della presenza di Gianmarco Tamberi sul palco del Festival insieme all’amico e tifoso Lorenzo Jovanotti. Cosa succederà? La domanda più anticipata da tutti. Dopo aver duettato con il cantante, Tamberi ha preso la parola con Carlo Conti che lo ha esortato a fare il suo annuncio: “Sono stati mesi difficili dopo Parigi. Però mi rendo conto che quello che ha fatto la differenza nella mia carriera non sono state le vittoria, ma la volontà di riprovarci anche quando le difficoltà sono insormontabili. Quindi ci vediamo a Los Angeles 2028”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lunga “preparazione” social

Sono stati giorni di grande attesa per i tifosi di Gianmarco Tamberi. Da quasi due settimane, infatti, il saltatore marchigiano ha cominciato una sorta di lunga marcia di avvicinamento verso quello che doveva essere un annuncio importante. Su Instagram, Gimbo ha cominciato a postare dei videi che riguardavano la sua carriera, una videostoria anno per anno, con tanto di racconto di quello che ha vissuto e provato.

Un percorso lunghissimo, un racconto anche molto bello, un viaggio nella carriera del saltatore che però ha fatto pensare a molti tifosi che in arrivo ci fosse l’annuncio sul ritiro. Del resto era stato lo stesso Gimbo a parlare in maniera molto criptica di una “decisione da prendere”.

La scelta opposta rispetto a Sinner

Non ha sorpreso la scelta di Gianmarco Tamberi di puntare sul palco dell’Ariston come quello giusto per il suo annuncio. Gimbo ha una personalità che negli States definirebbero “larger than life”, sempre appassionato, entusiasta e pronto a condividere anche tanti aspetti della sua vita personale. L’avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi comprese le maledette coliche renali lo ha raccontato passo dopo passo, in maniera fin troppo esplicita per alcuni.

Un atteggiamento totalmente all’opposto di quello di un altro grande dello sport italiano come Jannik Sinner. I due sono stati messi “a confronto” proprio durante le scorse Olimpiadi con il tennista che ha deciso di rinunciare per una tonsillite mentre Tamberi ha provato a fare di tutto per essere in Francia anche in condizioni decisamente precarie. Situazioni però diverse, sport diversi e paragoni decisamente poco azzeccati.

Di certo il numero del mondo del tennis ha un modo di approcciare la sua celebrità in maniera completamente diversa. A Sanremo ha detto no “in tutte le lingue del mondo” e solo qualche settimana fa ha detto no anche al presidente Mattarella per recuperare dopo le fatiche degli Australian Open. Due sportivi agli antipodi, due vincenti incredibili e due italiani diversi sperando che non si torni nuovamente ad assegnare patenti di italianità.