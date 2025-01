Tamberi torna alle origini, sui social il video che alimenta le voci sul ritiro: “Quando tutto è iniziato”

Il saltatore marchigiano pubblica sul proprio profilo Instagram un video del 2009, un salto da 2,06 che gli regala la qualificazione ai Mondiali Under 18 ma sul futuro c’è incertezza

Quale sarà il futuro di Gianmarco Tamberi? Nel corso degli ultimi mesi e ancora di più nelle ultime settimane, il futuro del saltatore marchigiano oro a Tokyo 2020 sembra sempre meno deciso e sicuro. E anche Gimbo non sta facendo molto per diradare le nubi giocando un po’ a nascondino.

Il messaggio sul ritiro

Solo qualche giorno fa Gianmarco Tamberi ha alzato la soglia dell’attenzione sulle sue scelte e ancora una volta a mezzo social. Una storia Instagram con sfondo nero e la scritta “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione”, niente di più. Ma da quel momento non è arrivato nessun ulteriore chiarimento sulle sue intenzioni, di certo anche la scelta del ritiro, se mai dovesse essere presa, non arriverà a breve. La sensazione è che Gimbo dopo la delusione di Parigi abbia deciso di prendersi un po’ di tempo per riordinare l’idea e mettere le cose in prospettive.

Programmi ancora da annunciare

La stagione dell’atletica è ricominciata ufficialmente da qualche giorno. E’ tempo di meeting indoor, appuntamenti che in questo momento non sembrano essere nei programmi di Tamberi che a differenza dei compagni di squadra come Marcell Jacobs non ha ancora svelato nulla sui suoi piani per la stagione. La sensazione è che rispetto alle scorse stagioni, il marchigiano potrebbe decidere di centellinare ancora di più le sue energie magari per provare ad arrivare al massimo della condizione ai Mondiali che si svolgeranno a Tokyo, su quella pista che gli ha regalato il giorno più bello come atleta e magari anche per chiudere un cerchio.

Il ritorno alle origini

A distanza di qualche giorno Tamberi torna sui social pubblicando un video del 2009 che lo ritrae mentre salta 2,06, una misura che gli consente di conquistare la qualificazione ai Mondiali Under 18: “Quando tutto è iniziato – scrive il capitano della squadra azzurra di atletica – Sei mesi di tentativi falliti ma ancora un’ultima gara per dimostrare a me stesso se veramente la scelta di lasciare il basket per questo sport era stata la cosa giusta. Sì, l’esultanza finale rende l’idea di come ho sempre vissuto lo sport, semplicemente con tutto me stesso”. Un post che piuttosto che smentire finisce per alimentare le voci su un possibile ritiro.