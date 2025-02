Tamberi a Sanremo, domani la conferenza stampa: novità sul ritiro? Conti criptico sulla presenza di Gimbo al Festival

Tamberi è arrivato a Sanremo dove è stato accolto da tanti tifosi che sperano di avere novità sul suo futuro, mentre Carlo Conti non scioglie i dubbi sulla sua presenza al Festival

Gianmarco Tamberi è sbarcato a Sanremo, dove domani si terrà la sua tanto attesa conferenza stampa dalla quale i suoi tifosi, che lo hanno ricoperto di affetto e domande all’arrivo nella città ligure, sperano di avere novità sul suo futuro, con l’ombra del ritiro che dopo la criptica storia dello scorso 22 gennaio appare più di una semplice possibilità. Dubbi anche sulla sua possibilità al Festival, con il direttore artistico Carlo Conti che, interrogato a riguardo, ha preferito rispondere in maniera vaga.

Tamberi arriva a Sanremo e viene inondato di domande sul ritiro

È un bagno di folla quello che oggi martedì 11 febbraio ha accolto Gianmarco Tamberi al suo arrivo a Sanremo. L’atleta azzurro è stato letteralmente circondato dai suoi tanti tifosi che lo hanno ricoperto d’affetto, tanto da non riuscire a fare nemmeno due passi di fila prima di essere fermato per un autografo, un complimento o una domanda, fatta con un po’ di timore per una possibile risposta positiva, sul suo ritiro.

Domani la conferenza stampa di Gimbo: novità sul ritiro?

Si, perché da quando Tamberi ha pubblicato lo scorso 22 gennaio una storia Instagram con il messaggio “Forse è il momento di prendere quella decisione…”, tutti hanno inevitabilmente pensato alla conclusione della carriera di uno degli atleti azzurri più vincenti e iconici di sempre. E il fatto che nei giorni successivi alla storia, abbia continuato a postare sul social network di Mark Zuckerberg foto e video che ne ripercorrono la carriera dagli albori all’enorme dispiacere per le Olimpiadi di Parigi 2024, non ha certamente tranquillizzato i suoi fan.

Fan che forse potranno avere qualche informazione più chiara sul futuro di Gimbo dalla molto attesa conferenza stampa indetta domani mercoledì 12 febbraio alle 14:30 a Sanremo indetta proprio da Tamberi.

Tamberi al festival? La risposta di Conti e la battuta di Cattelan

La presenza di Tamberi a Sanremo ha fatto pensare a molti che Gimbo possa essere tra gli ospiti a sorpresa della nuova edizione del Festival curato dal direttore creativo Carlo Conti, che, interrogato a a riguardo, non ha certamente fugato i dubbi limitandosi a dire: “Non ne so nulla”. Che sia verità o voglia di mantenere l’effetto sorpresa non lo si può ancora sapere, considerando anche la battuta di Alessandro Cattelan che ha scherzato facendo riferimento alla disciplina praticata da Tamberi: “Magari fa un salto”.