Bove torna in campo in Italia? Abodi ci crede: "Valutiamo soluzioni". Il mediano viola atteso a Sanremo

Il capo del Ministero dello Sport ha riacceso la speranza sul possibile ritorno in campo del centrocampista della Fiorentina fermato dopo il dramma sfiorato nella gara contro l'Inter dello scorso dicembre

Bove nuovamente in campo in Italia? Difficile, ma non impossibile, almeno a leggere le parole del ministro Abodi che, direttamente da Sanremo, ha riacceso la speranza dopo il dramma sfiorato nella gara tra la Viola e l’Inter del dicembre scorso.

Bove di nuovo in campo

In attesa di assistere al suo passaggio sul palco della serata finale del Festival di Sanremo, Edoardo Bove vede aprirsi una speranza per il ritorno in campo nel nostro campionato. A trattare la tematica è il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che proprio dalla città dei fiori non ha escluso la possibilità di una revisione delle normative per permettere al centrocampista della Fiorentina e della Nazionale di tornare a calcare i campi della Serie A.

Possibile modifica nel regolamento

Direttamente da Sanremo, Abodi ha infatti spiegato: “Sicuramente avremo modo di parlare e confrontarci con chi di dovere per andare a rivedere i protocolli medico-sanitari in Italia, così da andare a comprendere se ci possano essere soluzioni che permettano di poter far tornare a giocare chi ha avuto un problema come quello di Edoardo Bove”.

Bove a Sanremo

Abodi ha anche aggiunto: “Sono cose che già accadono in Inghilterra e credo che in questo caso sia giusto andare ad ascoltare il giudizio degli esperti. Bove? Lo incontrerò nei prossimi giorni per avere più chiara la sua situazione. Sono molto contento che il ragazzo partecipi al Festival. È una testimonianza importante di attenzione sul tema della salute”.

Abodi sul Var

Il ministro ha avuto modo di trattare anche sulla questione Var, su cui si è espresso in giornata anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte: “Tutto quello che potrà essere proposto verrà valutato dall’International Board. L’obiettivo, secondo me, sarà quello di rendere la tecnologia sempre più al servizio di una ragionevole oggettività, che possa essere non solo interpretata in campo, ma compresa dagli spettatori”.