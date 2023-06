Atletica, la verità dall'autopsia: la campionessa olimpica Tori Bowie morta di parto

L’autopsia rivela il motivo della morte di Tori Bowie, velocista e lunghista a stelle e strisce deceduta il 23 aprile: la 32enne di Sand Hill, elemento della staffetta 4 x 100 vittoriosa alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, non ha superato le complicazioni legate alla gravidanza, in procinto di terminare.

L’iridata 2017 era stata ritrovata senza vita da una squadra dello sceriffo nell’abitazione di Orange Country, in Florida: i parenti, che non avevano avuto modo di contattarla e che non si sa se fossero, o meno, informati della gravidanza, si erano allarmati da giorni; media statunitensi sostengono che – secondo l’autopsia – Tori sarebbe morta a causa di complicazioni legata alla gravidanza.

Le ricostruzioni ipotizzano tra le cause l’eclampsia, una crisi respiratoria associata all’alta pressione sanguigna: l’atleta all’ottavo mese di gravidanza era appena andata in travaglio e avrebbe patito convulsioni, mal di testa e visione offuscata; il ritrovamento ha seguito di alcuni giorni il decesso.

We are deeply saddened to learn the cause of death of Olympic medalist and world champion sprinter, Tori Bowie.

Black women die at exceedingly higher rates due to pregnancy-related complications. We face a much higher risk of maternal death due to various reasons including… pic.twitter.com/ltsx5RDzGQ

