Tori Bowie: morta a 32 anni la campionessa olimpica

Tori Bowie, medaglia d’oro a Rio 2016 nella 4×100, è stata trovata morta martedì notte all’età di 32 anni nella sua casa. Secondo fonti a lei vicine, la Bowie soffriva da tempo di depressione. A dare la notizia del suo decesso è stata la Icon Management Inc.

L’annuncio della morte di Tori Bowie

“Siamo devastati nel condividere la tristissima notizia della morte di Tori Bowie. Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa… un faro di luce che brillava così intensamente! Abbiamo davvero il cuore spezzato e le nostre preghiere sono con la famiglia e gli amici”. Questo il testo dell’annuncio pubblicato su Twitter alle 13.51 dall’agenzia che rappresentava l’atleta.

La reazione del mondo dell’atletica

Numerose le reazioni del mondo dell’atletica, a partire dallo statunitense Noha Lyles (campione mondiale dei 200 metri piani a Doha 2019 e Oregon 2022 e detentore del record nazionale sulla distanza). “Non posso crederci. Avevo appena saputo che sarebbe tornata a casa con sua sorella e ora questo. Questo mi spezza il cuore e manterrò la famiglia nelle mie preghiere” il suo commento.

Anche la britannica Jade Johnson (quarta classificata ai Campionati del mondo di atletica leggera del 2003 nel salto in lungo e medaglia d’argento ai Giochi del Commonwealth del 2002) non ha mancato di rivolgere un pensiero alla Bowie. “Sono completamente SOTTO SHOCK in questo momento! Tori Bowie, una delle atlete più talentuose al mondo, è morta all’età di soli 32 anni! So che le persone muoiono…MA questo non mi sembra giusto!?! Era così giovane con così tanto davanti a lei?! Straziante!” il suo post.

Chi era Tori Bowie

Frentorish ‘Tori’ Bowie era nata a Sand Hill il 7 agosto 1990. È stata una velocista e lunghista statunitense. Il suo successo più importante è la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Manifestazione nella quale aveva conquistato anche l’argento nei 100 metri e il bronzo nei 200 metri.

Nuove medaglie l’anno successivo ai Mondiali di atletica leggera che si sono svolti a Londra. Per lei un doppio oro, nei 100 metri e nella staffetta 4×100 metri. L’ultima apparizione risale al 4 giugno 2022 quando ha corso un 200 metri in Florida con il tempo di 23”60. Da lì la decisione del ritiro.

I suoi primati sono ancora oggi ai primi posti delle liste all time: 10”78 nei 100 metri, 21”77 nei 200 metri e 6,91 metri nel lungo.