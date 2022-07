Mondiali, Lyles e Jackson oro nei 200 metri

22-07-2022 08:22

Spettacolo a Eugene nelle due finali dei 200 metri, che non hanno regalato sorprese rispetto ai pronostici della vigilia, ma gare di alto livello tecnico.

In campo maschile il podio è tutto statunitense con la vittoria del favoritissimo Noah Lyles, già campione a Doha 2019 e terzo un anno fa a Tokyo, letteralmente irresistibile dalla curva in avanti, con un superbo 19”31, nuovo record nazionale e terzo tempo di sempre. Alle sue spalle Kenneth Bednarek in 19″77 e il bronzo del giovanissimo Erriyon Knighton, classe 2004, in 19″80.

Tra le donne invece come da copione il dominio è giamaicano, con prime due posizioni invertite rispetto alla finale dei 100: vince Shericka Jackson in 21”45, seconda prestazione di sempre.

Medaglia d’argento per la connazionale Shelly-Ann Fraser-Pryce, con il tempo di 21″81. Terza la britannica Asher-Smith in 22″02.