Boxe, Canelo Alvarez batte Ryder nel suo Messico

Il campione messicano vince ai punti e ora vuola la rivincita con Bivol.

07-05-2023 09:47

Canelo Alvarez non tradisce. Allo stadio Akron di Guadalajara, in Messico, davanti a ben 50.000 connazionali, il pugile messicano, detentore di tutti le cinture della categoria supermedi, ha vinto il match con Ryder. Vittoria non facile, arrivata ai punti (120-107, 118-109 e 118-109).

Archiviata la pratica Ryder, Canelo Alvarez ora punta alla rivincita con il russo Bivol che l’ha battuto nella categoria mediomassimi: “Voglio le stesse identiche condizioni (categoria mediomassimi) come accaduto l’ultima volta. Penso di essere migliore di lui”, le parole di Canelo Alvarez riportate da ESPN. C’è ora solo da attendere per capire quando andrà in scena questo attesissimo match.