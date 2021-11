07-11-2021 08:30

Canelo Alvarez si è riuscito. Il Messicano ha mandato al tappeto Plant (all’undicesima ripresa) ed è diventato il primo campione indiscusso della categoria supermerdi (gli appartengono i titoli WBC, WBA, WBO e IBF).

“Significa così tanto per me, per la storia del Messico, essere un campione indiscusso”, le parole di Canelo Alvarez che ora resterà a riposo fino a maggio 2022 (ha combattuto quattro incontri in 11 mesi).

OMNISPORT