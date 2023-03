Seconda finale dopo quella persa un anno fa

23-03-2023 16:28

Ha saputo cogliere questa opportunità senza incertezze, guadagnandosi una finale incredibile: Irma Testa – nella categoria 57 kg – ha battuto la francese Zidani 5-0 e conquista la seconda finale iridata consecutiva, dopo quella del 2022 a Istanbul.

Irma Testa ancora incredibile a Nuova Dehli

La campionessa campana si troverà di fronte la kazaka Karina Ibragimova, nella seconda finale consecutiva dopo quando raggiunto in Turchia. La boxe italiana porta a casa un risultato sensazionale dalla rassegna iridata in corso a Nuova Delhi grazie a Irma Testa, indubbiamente e a Sirine Charaabi, che non ha tradito le aspettative.

Irma, stella della nazionale azzurra, ha dimostrato grande mobilità sul ring e jab di sbarramento, colpo chiave del successo contro il quale la francese non ha trovato mai la chiave: insomma, la testa ha dimostrato il suo valore in una sfida che non è parsa la migliore di sempre, ma che le ha dato una seconda grande occasione.

La campionessa che ha riportato in alto la boxe azzurra

Campionessa europea in carica, prima donna nella storia italiana prima ad andare e poi a conquistare un bronzo olimpico, Irma Testa riproverà dopo un anno a conquistare quel titolo mondiale che lo scorso anno mancò di agguantare contro Ting Lin dopo un match controverso.

La seconda impresa azzurra

Impresa anche per Sirine Charaabi – nella categoria 52 kg – che supera 4-1 la giapponese Rinka Kinoshita e salirà sul ring per la sfida decisiva contro la cinese Wu.

