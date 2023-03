Boxe - Irma Testa campionessa del mondo! Battuta la kazaka Ibragimova sul ring di Nuova Delhi

Straordinaria prova della boxeuse classe 1997 di Torre Annunziata che vince ai punti ma con decisione unanime

25-03-2023 15:37

Straordinaria Irma Testa, che sul ring di Nuova Delhi si è laureata campionessa del mondo nella categoria 57 chilogrammi. L’azzurra si è imposta in finale ai punti (con decisione unanime) sulla kazaka Karina Ibragimova. Una giornata campale, quella di sabato 25 per i colori italiani dopo l’argento conquistato poco prima da Sirine Charaabi nella categoria 52 chilogrammi.

Proprio dell’argento si era dovuta accontentare, l’anno scorso, Irma Testa, che riesce così a migliorarsi e a infarcire ulteriormente la propria bacheca, che già conta due titoli europei (l’ultimo dei quali colto pochi mesi fa): l’oro ai Mondiali femminili di boxe torna quindi nel nostro Paese a sette anni di distanza dall’ultima volta: era infatti il 2016 quando Alessia Mesiano, anche lei tra i pesi piuma, riuscì a festeggiare in quel di Astana, in Kazakistan.

Pe quanto riguarda il match conclusivo disputato sul ring della capitale indiane, la boxeuse di Torre Annunziata, si diceva, ha ottenuto un verdetto unanime di 5-0: quattro 30-27 e un 29-28. La classe 1997 ha tento botta ai colpi pesanti dell’atleta kazaka, dimostratasi avversaria ostica e tignosa, che già aveva dimostrato tutto il suo valore e caratteristiche intrinseche contro la taiwanese Lin Yu Ting, vale a dire la campionessa del mondo uscente. Irma Tesa, bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo, può così guardare con grande ottimismo al futuro. Proprio riguardo alle Olimpiadi, i primi lasciapassare per Parigi 2024 verranno messi in palio in estate durante la seconda edizione degli European Games.