Boxe: morto Foreman, leggendario rivale di Alì, la sfida in Zaire l'evento del secolo

Scompare a 76 anni un'icona del pugilato, indimenticabile il match in Zaire nel '74: si riprese la corona a 45 anni contro Moorer

“Ali, bomaye!”, “Ali, bomaye” (“Alì uccidilo”): così cantavano in Zaire i fan del celebre pugile non più Cassius Clay mentre si allenava per sfidare George Foreman in quello che sarebbe diventato uno dei match di boxe più spettacolari della storia in Zaire. O oggi il mondo del pugilato piange proprio la scomparsa di Foreman, ex campione del mondo dei massimi, a 76 anni.

Il comunicato della famiglia

Lo ha annunciato la sua famiglia in una dichiarazione: “Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amato George Edward Foreman Sr, che se n’è andato serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari“, si legge in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del pugile.

La rissa nella giungla in Zaire con Alì

Foreman vinse l’oro olimpico a Città del Messico nel 1968 prima di passare ai professionisti dove conquistò due volte il titolo di campione del mondo dei pesi massimi a distanza di 20 anni. Il primo titolo mondiale dei massimi fu nel 1973 battendo il campione Joe Frazier, con due difese e la prima sconfitta in uno degli incontri più iconici della storia della boxe, The Rumble in the Jungle (la rissa nella giungla) il 30 ottobre 1974 a Kinshasa contro Muhammad Ali che si aggiudicò l’incontro in otto riprese.

La rivincita a 45 anni

Al match – che si tenne alle 4 del mattino in Zaire per poterlo passare in prime-time negli Usa – assistettero 60 mila spettatori, mentre fu visto da più di un miliardo di persone in diretta televisiva rendendolo la trasmissione live televisiva più vista della storia fino a quel momento. Foreman tornò nel 1987 e nel 1994 a 45 anni tornò campione battendo Michael Moorer e diventando il più vecchio campione del mondo della storia dei pesi massimi.