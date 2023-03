Boxe, presidente FPI: "Il pugilato italiano è tornato nonostante le ingiustizie"

Flavio D'Ambrosi: "Il pugilato è tornato. I still believe…despite everything".

25-03-2023 17:58

Il Presidente della Federpugilato italiana di Flavio D’Ambrosi, dopo la vittoria di Irma Testa ai Mondiali, ha voluto osannare il pugilato italiano: “I still believe…despite everything. L’Italia pugilistica è ancora una volta sul tetto del mondo. Ai Campionati mondiali femminili elite, presenti 78 nazioni e 324 atlete, si torna con due splendide medaglie (oro e argento). Non succedeva dal 2002, oltre 20 anni fa, di vincere un oro ed un argento nel mondiale femminile“.

D’Ambrosi ha un rimpianto e attacca: “Senza essere esageratamente sciovinisti, forse il bottino di medaglie avrebbe potuto essere più cospicuo se non ci fossero state discutibili scelte arbitrali. Ma il movimento pugilistico italiano non è abituato a piangersi addosso ed anche di fronte alle ingiustizie, sa reagire con veemenza e perseveranza…come un vero fighter. I media tornano ad interessarsi con assiduità alla nostra disciplina che in virtù dei successi fa nuovamente sognare giovani e meno giovani, attraverso un percorso monolitico di valori e principi“.

Infine, Flavio D’Ambrosi ha infine concluso: “Vorrei ringraziare l’intera spedizione che ha partecipato ai Campionati mondiali femminili: dalle atlete Azzurre, passando per lo staff tecnico – capitanato dal coach Renzini e coordinato dal Vice Presidente Giancarlo Ranno – fino al Team leader il consigliere federale Mariangela Verna. Soprattutto voglio ringraziare tutti voi – società e tecnici – vera linfa della radice ultramillenaria che si chiama pugilato. Dimenticavo una cosa: in Italia solo il pugilato organizzato e promosso dalla Fpi può far sognare ad un giovane di partecipare ad un Campionato mondiale – con la Rappresentativa Azzurra riconosciuta dal Coni – e magari di vincerlo! Intanto proseguiamo con l’attuazione di processi formativi di alto livello come quelli appena conclusi, a Napoli e Milano, per continuare a costruire il palazzo pugilato. Il pugilato è tornato. I still believe…despite everything“.