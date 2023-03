Il pugile azzurro colpito da un malore lo scorso 28 febbraio è ricoverato all’Humanitas di Rozzano in coma farmacologico: ci sono, però, segnali positivi in vista, emersi dal bollettino odierno.

14-03-2023 19:37

Sono in tanti a chiedersi le condizioni di salute di Daniele Scardina il pugile che lo scorso 28 febbraio nello spogliatoio post allenamento è stato vittima di un aneurisma cerebrale.

L’ambulanza lo ha subito portato in ospedale in condizioni critiche dove è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Nonostante la buona riuscita, da lì è partito il coma farmacologico.

Come ha comunicato il suo agente Alessandro Cherci, oggi, martedì, l’encefalogramma ha riportato ottimi risultati, e pare che questo comporterà la riduzione graduale del dosaggio dei farmaci. È già stata programmata l’uscita dal coma farmacologico ma non ci sono ancora previsioni su eventuali danni neurologici.