Brasile, Cruzeiro retrocesso: è guerriglia

Cinque anni dopo il 'Mineirazo', ovvero la sconfitta per 7-1 subita dal Brasile contro la Germania nella semifinale disputata al 'Mineirao' di Belo Horizonte del Mondiale giocato in casa, lo stesso impianto è teatro di un altro evento storico e poco felice, la prima retrocessione nella seconda serie del Cruzeiro in 98 anni di storia.

La notizia è diventata ufficiale dopo il ko per 2-0 in casa contro il Palmeiras. Purtroppo oltre al dato sportivo va registrato quello legato all'ordine pubblico, visto che la rabbia dei tifosi ha scatenato una vera e propria guerriglia iniziata cinque minuti prima della fine della partita. Scontri con la polizia, seggiolini divelti e lancio di oggetti hanno costretto le forze dell'ordine a lanciare granate stordenti: l'arbitro ha poi sospeso la partita poco prima della fine, senza portarla a termine.

Campione nazionale per quattro volte, l'ultima nel 2014, il Cruzeiro ha conquistato anche due Coppe Libertadores: nelle sue fila hanno giocato miti del calcio mondiale come Tostao e come Romario e Ronaldo.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 11:14