Brasile: il Flamengo vince il campionato

Alla fine il Flamengo ce l’ha fatta. Grande festa dei “mengao” per la vittoria del campionato brasiliano.

L’ultima giornata di campionato ha riservato però un finale davvero thriller: facciamo un piccolo paso indietro per inquadrare la situazione. Il Flamengo è avanti di due punti in classifica sull’Internacional, e le due squadre sfidavano rispettivamente San Paolo (in trasferta) e Corinthians (in casa).

Incredibilmente la capolista è riuscita a perdere contro il San Paolo per due a uno, con una prestazione sotto tono. Dopo il triplice fischio, tutti gli occhi sono andati ovviamente alla sfida dell’Internacional, che stava disputando ancora i minuti finali contro il Corinthians. Il risultato è fermo sullo 0-0 ma a far tremare le coronarie dei tifosi di entrambe le squadre arriva il gol al 97′ di Edenilson che assegnerebbe il titolo all'”Inter”.

Tutto finitO? Nemmeno per idea, visto che l’arbitro annulla il gol per fuorigioco proprio dell’autore del gol. In tutto ciò, i giocatori del Flamengo si sono riuniti in campo, abbracciati, a seguire la partita dei rivali sul telefono. Dopo il triplice fischio, poi, l’esplosione di gioia per i giocatori rossoneri.

Per Gabigol e compagni si tratta del secondo titolo consecutivo, il primo con Rogerio Ceni in panchina.

OMNISPORT | 26-02-2021 09:25