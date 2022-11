25-11-2022 16:29

L’incubo che diventa realtà, ecco che la caviglia gonfia di Neymar complica terribilmente questo Mondiale per il Brasile, favorito tra le favorite di questo Qatar 2022, che si affaccia agli ottavi con questa batosta. Un duro colpo che dovrà indurre il ct Tite a rivalutare gli equilibri del suo undici senza l’apporto offensivo di uno dei protagonisti più attesi di questa edizione della Coppa del Mondo.

Se il decorso proseguirà per il meglio, Neymar sarà pronto a rientrare per gli ottavi e così sarà anche per Danilo che preoccupa la Juventus. Anche per il difensore stesso infortunio, accusato proprio contro la Serbia.

Neymar e Danilo costretti alla fisioterapia

Oggi Neymar e Danilo si sono sottoposti a sedute di fisioterapia. Il pregresso del campione del PSG – numerosi gli incidenti alle sue caviglie – induce alla massima cautela su quel che verrà e sul suo recupero. Neymar si era fatto vivo nella notte di Doha, con un post su Instagram dopo la vittoria 2-0 contro la Serbia:

“Partita difficile, ma era importante vincere. Complimenti alla squadra. Il primo passo è stato fatto, ne mancano sei”.

Nessun dettaglio in più sulla sua caviglia che aveva preoccupano i tifosi immediatamente: sui social era partita la corsa alla diagnosi, con inevitabili accelerazioni su ipotesi anche fantasiose sul suo rientro e sulla natura del suo problema alla caviglia destra.

La situazione infermeria del Brasile: ansia per Antony

Lunedì contro la Svizzera al posto di Neymar potrebbe esserci Rodrygo, alternativa pregiata del ct. Come se non bastassero gli stop di Danilo e della stella di questo Brasile, si è aggiunto il problema avvertito da Antony in allenamento e che, purtroppo, potrebbero portare Tite a scelte ulteriori per sopperire anche alla sua assenza.

