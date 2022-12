12-12-2022 10:49

La cocente eliminazione dal Mondiale fa ancora molto male all’intero Brasile, in particolare a coloro che hanno indossato la casacca verdeoro. Neymar ha indossato i panni del leader pubblicando le chat con i compagni di squadra post eliminazione ad opera della Croazia.

Brasile, Neymar e il rapporto con Thiago Silva

Senza ombra di dubbio, Qatar 2022 è stato l’ultimo Mondiale per Thiago Silva e Dani Alves (per questioni anagrafiche). L’ex difensore del Milan sperava di chiudere la sua avventura in verdeoro con la Coppa del Mondo, come certificato dalla chat pubblicata da Neymar. “Non riesco ad accettare che abbiamo perso”, le parole del difensore del PSG

L’attaccante del PSG ha risposto da leader al suo compagno di nazionale e di club: “Dobbiamo andare avanti, fratello. Io, tu e Dani Alves meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere”.

Neymar pronto a fare da insegnante a Rodrygo

Rodrygo ha fallito dagli undici metri nella lotteria dei rigori con la Croazia. Un errore che l’attaccante del Real Madrid si porterà dietro a lungo. Tuttavia, come spiegato da Neymar, il futuro del Brasile è nei piedi di Rodrygo.

Anche in questo caso, Neymar ha voluto essere un esempio per il suo giovane compagno di nazionale: “I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli. Io ne ho sbagliati molti e ho imparato da ognuno di essi. Ma non mi sono mai arreso. Ti voglio ringraziare, non per il giocatore, ma per il bravo ragazzo che sei, Porterai un’altra coppa al Brasile”. Poi una battuta: “Ti insegno io a battere i rigori”.

Neymar, dalle chat il suo futuro non è scritto

Neymar ha voluto essere chiaro: ha pubblicato le chat senza il consenso dei suoi compagni per dimostrare l’unità del gruppo verdeoro. A questo punto ci si chiede se l’asso del PSG voglia davvero lasciare la Seleçao.

A 30 anni, ha almeno ancora una chance Mondiale all’orizzonte e, per come il gruppo è coeso, sarebbe un peccato se decidesse di alzare bandiera bianca. Le sue parole da leader fanno pensare che, quella con la Croazia, non sia stata la sua ultima partita con la maglia del Brasile.

Anche perchè, numeri alla mano, ha un record da completare: diventare il recordman nella classifica marcatori del Brasile. Al momento è a 77 gol, come un certo Pelé.