Croazia, il record clamoroso di Livakovic

Dominik Livakovic protagonista assoluto del quarto di finale tra Croazia e Brasile a Qatar 2022. Dopo aver effettuato 11 parate in partita, più di ogni altro portiere croato in un incontro di un Mondiale, l’estremo difensore della Dinamo Zagabria si è superato anche nella lotteria dei calci di rigore, respingendo il tiro di Rodrygo.

Grazie a questa parata, sommata alle tre contro il Giappone, Livakovic diventa il primo portiere della storia a parare quattro penalty in una singola edizione dei Mondiali.

“Abbiamo esperienza, siamo cresciuti come guerrieri, non risparmiamo mai i nostri sforzi, questa è la ricetta del successo. Ringrazio i tifosi croati presenti stasera, ci hanno sostenuto per tutta la partita. Siamo combattenti, diamo tutto quello che abbiamo. Ora prendiamo partita per partita, vedremo fino a che punto ci porterà”, ha detto dopo la partita.