Brasile, Neymar: "Oggi è uno dei giorni peggiori della mia carriera"

25-11-2022 19:37

Su Instagram, Neymar ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dopo la brutta notizia dell’infortunio: “L’orgoglio e l’amore che provo di indossare la maglia del Brasile non si spiega. Se Dio mi desse la possibilità di scegliere un Paese dove nascere, sarebbe il Brasile. Niente nella mia vita mi è stato dato o è stato facile, ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non desiderare mai il male di qualcuno, ma aiutare chi aveva bisogno”.

” Oggi è uno dei momenti più difficili della mia carriera… – continua Neymar – ed è ancora successo in un Mondiale. Sono infortunato, è noioso, farà male ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare perché farò del mio meglio per aiutare il mio Paese, i miei compagni e me stesso. Se mi abbatterò? Mai! Sono figlio del Dio dell’impossibile e la mia fede è infinita”.